Солнечный лишай можно легко подхватить. На какие вещи обратить внимание?

Врач предупредила, что полотенца и белье могут распространять солнечный лишай

«Соблюдение гигиены — чистота полотенец и нательного белья — играет ключевую профилактическую роль. Поскольку споры гриба длительно сохраняются на текстиле, использование индивидуальных полотенец снижает риск распространения инфекции», — сказала Филева.

Она добавила, что самозаражение происходит при попадании грибка с кожи на одежду и последующем контакте с чистыми участками тела.

«Чтобы избежать этого, полотенца рекомендуется регулярно стирать и тщательно проглаживать горячим утюгом», — подчеркнула специалист.

Солнечный лишай часто появляется после длительного пребывания на солнце и ошибочно принимается за аллергию или ожог. Несмотря на свое название, это не самостоятельное заболевание, а проявление хронического грибкового поражения кожи — отрубевидного (разноцветного) лишая, которое становится заметным именно под действием ультрафиолета.

