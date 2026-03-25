Солнечный лишай можно легко подхватить. На какие вещи обратить внимание?
Обычные полотенца и нательное белье могут способствовать распространению грибка, вызывающего солнечный лишай, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«Соблюдение гигиены — чистота полотенец и нательного белья — играет ключевую профилактическую роль. Поскольку споры гриба длительно сохраняются на текстиле, использование индивидуальных полотенец снижает риск распространения инфекции», — сказала Филева.
Она добавила, что самозаражение происходит при попадании грибка с кожи на одежду и последующем контакте с чистыми участками тела.
«Чтобы избежать этого, полотенца рекомендуется регулярно стирать и тщательно проглаживать горячим утюгом», — подчеркнула специалист.
Солнечный лишай часто появляется после длительного пребывания на солнце и ошибочно принимается за аллергию или ожог. Несмотря на свое название, это не самостоятельное заболевание, а проявление хронического грибкового поражения кожи — отрубевидного (разноцветного) лишая, которое становится заметным именно под действием ультрафиолета.
