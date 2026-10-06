Врач предупредила об осложнениях при болезни, которая переносится на ногах

Врач Ольга Шуппо предупредила, что попытка перенести вирусную инфекцию на ногах может привести к осложнениям, сообщает RT .

Основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо отметила, что многие не считают серьезной проблемой болезнь на ногах. Слабость, повышенная температура и кашель сильнее всего проявляются в первые два-три дня. Затем симптомы могут стать менее заметными, но это не исключает опасности.

«Коронавирус, грипп, ОРВИ провоцируют много осложнений. Нередки случаи воспаления железистых тканей, осложнений на почки вплоть до развития почечной недостаточности. Происходит также поражение нервной системы: потеря обоняния, снижение памяти, концентрации внимания и даже развитие деменции у пожилых людей», — предупредила Шуппо.

ОРВИ — это острые респираторные вирусные инфекции. По словам врача, риск нейродегенерации — разрушения нервных клеток — после вирусной инфекции может развиваться в течение года. Недолеченная респираторная инфекция создает дополнительную нагрузку на организм и может представлять опасность для окружающих.

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