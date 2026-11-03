Врач предупредила об обострении аллергии на пыль зимой

Зимой аллергия на домашнюю пыль может усиливаться: люди больше времени проводят в помещениях и реже их проветривают, сообщает RT .

Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Галина Светлова посоветовала регулярно проводить влажную уборку и проветривать жилье.

По ее словам, домашняя пыль содержит множество аллергенов. Самые сильные — хитиновые оболочки пылевых микроклещей и продукты их жизнедеятельности. Также в пыли есть частицы кожи и шерсти животных, споры плесени, чешуйки кожи и волосы человека, текстильные волокна, пух, перья, аллергены насекомых и книжной пыли.

«Рекомендуется использовать пылесосы с HEPA-фильтром, который улавливает мельчайшие частицы аллергенов. Основное — нужно создать закрытый гипоаллергенный быт внутри помещения. Книжные шкафы, шкафы с одеждой должны быть закрытыми, чтобы на них не оседала пыль. Также важно устранить все протечки в ванной и на кухне, поскольку во влажной среде активно развиваются микроспоры грибковых аллергенов», — предупредила Светлова.

Врач добавила, что чувствительность к грибковым микроаллергенам чаще встречается у жителей первых и последних этажей, особенно у детей.

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