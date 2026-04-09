Врач предупредила о риске подцепить ВИЧ и гепатит на маникюре

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ангелина Тону предупредила, что при нарушении санитарных норм во время маникюра можно заразиться ВИЧ, гепатитами В и С и грибковыми инфекциями, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, маникюр и педикюр фактически стали малыми медицинскими манипуляциями: используются острые инструменты, возможны микротравмы и контакт с кровью.

«С медицинской точки зрения маникюр и педикюр давно перестали быть „просто бьюти-процедурами“ и во многом приблизились к малым медицинским манипуляциям: используются острые инструменты, возможны микроповреждения кожи и контакт с кровью клиента. Манипуляции с кожей и ногтями всегда связаны с риском микротравм и контакта с кровью, а значит, при нарушении санитарных правил возможно распространение грибковых инфекций, например онихомикоза, бактериальных осложнений, а теоретически и вирусных гепатитов В, С или ВИЧ», — объяснила врач.

С 30 апреля вступает в силу ГОСТ Р 72319-2025, который устанавливает единые требования к услугам ногтевого сервиса. Документ носит рекомендательный характер, но его несоблюдение может стать основанием для претензий к качеству услуги.

«Инструменты, которые могут контактировать с кровью, должны быть стерильными, одноразовые расходники действительно должны быть одноразовыми, вскрытие стерильной упаковки при клиенте. Это все — базовый элемент доверия и безопасности. Мастер обязан работать в перчатках и знать, что делать при порезах и контакте с биологическими жидкостями», — отметила Тону.

При игнорировании этих мер возможны грибковые и бактериальные инфекции, а при контакте с кровью — передача гепатитов и ВИЧ. Дополнительный риск создают микропорезы и трещины кожи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.