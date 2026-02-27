Врач предупредила о последствиях нелеченого искривления носовой перегородки

Со временем искривление носовой перегородки может начать доставлять не только дискомфорт при дыхании, но и стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом РИАМО сообщила врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Наталья Лукань.

Врач отметила, что искривление носовой перегородки (ИНП) – довольно распространенное явление, которое может быть как врожденным, так и приобретенным. Наиболее частые проявления ИНП — одностороннее или двустороннее затруднение носового дыхания, снижение обоняния, формирование зависимости от сосудосуживающих капель.

«Возможны и менее очевидные для пациента симптомы: рецидивирующие синуситы (гаймориты, фронтиты и другие), носовые кровотечения, храп, возникающий из-за турбулентности воздушного потока на стороне искривления», — добавила Лукань.

По ее словам, опасность сохранения выраженного искривления заключается в риске развития хронического синусита и зависимости от сосудосуживающих препаратов с формированием так называемого токсического ринита. В этом случае действие капель может сопровождаться головной болью, слабостью и общим недомоганием.

«Кроме того, важно понимать, что ЛОР-органы анатомически и функционально взаимосвязаны, поэтому нарушения в полости носа могут приводить к заболеваниям уха. Вреди них — острые рецидивирующие тубоотиты, средние отиты, а также хронические формы, такие как адгезивный отит и тимпаносклероз (необратимое склерозирующее изменение слизистой оболочки среднего уха — ред.)», — подчеркнула Лукань.

Говоря о методах лечения, врач отметила, что лечение ИНП возможно только хирургическим путем.

«В настоящее время ЛОР-врачи проводят операцию по устранению деформации — септопластику (пластику носовой перегородки) под видеоэндоскопическим контролем. Процедура выполняется в условиях круглосуточного стационара, пребывание занимает 1–2 дня. Эндоскопическая техника позволяет выполнить вмешательство через минидоступ, максимально щадящим способом. После операции носовое дыхание, как правило, восстанавливается в течение 2–3 недель», — рассказала врач.

В завершение Лукань добавила, что временное облегчение могут дать увлажнение воздуха, использование солевых назальных спреев и дыхательная гимнастика. Однако одной из наиболее распространенных ошибок становится длительное применение сосудосуживающих капель, которое может продолжаться годами и лишь усугубляет состояние из-за развития токсического ринита.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.