Врач предупредила о пике аллергии на березу в апреле

В апреле в воздухе возрастает концентрация пыльцы березы, что может вызвать обострение аллергии. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает RT .

В апреле начинается активное цветение деревьев. По данным аэробиологических и метеорологических наблюдений, именно в этот период в воздухе больше всего пыльцы березы. Чуть раньше или одновременно с ней пылят ольха и орешник.

«(Ред. — Пыльцу березы) смело можно назвать главным весенним аллергеном», — подчеркнула Уланкина.

В период высокой концентрации пыльцы у чувствительных к ней людей появляются насморк, покраснение и слезоточивость глаз. При реакции на березу возможна и перекрестная аллергия на яблоки, свежие косточковые фрукты и орехи из-за сходства белков.

Самочувствие зависит от погоды: в сухие и ветреные дни пыльцы больше, после дождя состояние может улучшиться. Эксперт рекомендовала после улицы умываться и менять одежду, держать окна закрытыми или использовать фильтры и влажную ткань, а также промывать нос солевыми растворами.

