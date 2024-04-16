Врач предупредила, что самолечение глаз чревато потерей зрения

Главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что зачастую взрослые начинают плохо видеть из-за катаракты. По ее словам, это заболевание касается каждого шестого пациента после 40 лет, сообщает Общественное Телевидение России .

Специалист отметила, что сегодня благодаря развивающейся медицине многие пациенты могут улучшить зрение, например, за счет операции. При этом попытка решить проблему самостоятельно может обернуться негативными последствиями.

«Но акцентируем внимание на том, что самолечение недопустимо и в части проблем со зрением или с глазами может привести к фатальным последствиям — полной потере зрения», — предупредила Лысенко.

По словам офтальмохирурга Юлии Копченовой, профилактики катаракты не существует. Медик добавила, что данное патологическое состояние можно побороть только хирургическим путем.