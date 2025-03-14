Врач предупредила, что лекарства от давления могут стать причиной депрессии

Психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева объяснила, что медикаментозная или лекарственно-индуцированная депрессия — это побочный эффект, который может развиться при приеме средств от повышенного кровяного давления и других сердечных препаратов, сообщает Газета.ru .

«Некоторые препараты могут косвенно стать причиной депрессивных состояний, спровоцировав усталость, сонливость, снижение аппетита или другие симптомы. Они могут привести к разочарованию, подавленному состоянию или даже депрессивному эпизоду», — отметила врач.

По ее словам, установить, какой именно лекарственный препарат вызвал депрессивное состояние у пациента, бывает непросто. Однако известно, что некоторые антигипертензивные средства, применяемые для лечения гипертонии, могут оказывать депрессогенное воздействие.

Яхъяева добавила, что имеются данные о том, что продолжительный прием кортикоидов в больших дозах, обладающих противовоспалительными, противоаллергическими и иммунодепрессивными свойствами, также может стать причиной появления симптомов депрессии.

Сама по себе депрессия редко является безусловным противопоказанием к использованию лекарств. Однако врачу необходимо учитывать множество факторов в каждом отдельном случае, чтобы принять оптимальное решение о назначении лечения. Среди этих факторов врач выделила ожидаемую пользу от препарата, существование альтернативных вариантов лечения, наличие у пациента депрессии в анамнезе и тяжесть перенесенных депрессивных эпизодов (если они были), а также возможность наблюдения за состоянием пациента для своевременного выявления депрессии, заключила специалист.