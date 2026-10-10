В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) 9 октября прошла торжественная церемония награждения победителей II Всероссийского детского творческого конкурса «Профессия — Родину защищать». Лучшими в номинации «Вокальное мастерство» стали участники дуэта «МарСон» — Марк и София Спицкие из музыкальной школы № 2 города Люберцы.

Исполнив песни «Журавли» и «Родная Земля», юные артисты завоевали Гран-при конкурса. Главный приз победителям вручил заслуженный артист Российской Федерации, доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Александр Халилов.

«Выступать на сцене ЦДРА, где родилась военная культура России и откуда артисты уходили на передовую, для нас большая честь. Мы обязательно будем участвовать еще!» — поделились эмоциями Марк и София.

В этом году дуэт «МарСон» отмечает свой пятилетний юбилей. Ребята не впервые выходят на историческую площадку: они много лет участвуют в конкурсах ЦДРА. Если в прошлом году им досталось второе место, то в этот раз их талант и упорство были отмечены высшей наградой.

Организатором конкурса выступает Центральный Дом Российской Армии при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации (ГВПУ). Главная цель проекта — популяризация детского и юношеского творчества, а также раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения.

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