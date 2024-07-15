Врач предупредила, что диета может разрушить семью

Врач Мухина: севший на диету человек может вымещать агрессию на близких

Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что стремление похудеть сопровождается не только ограничениями в походах к холодильнику, но и раздражением. По ее словам, такие негативные эмоции голодающий порой вымещает на родных и близких, сообщает RuNews24.ru .

С каждым следующим днем диеты негативные проявления все будут усиливаться, а воодушевление первых дней сменяется скачками настроения. По статистике, скандалы в семьях, где папа или мама сидят на диете, случаются в 3-4 раза чаще.

«Такое явление хорошо известно специалистам и называется „злость голодающего“», — сказала Мухина.

По ее словам, человек не может удовлетворить базовую потребность и ощущает сильный дискомфорт, поэтому негативные эмоции вырываются наружу.

В связи с этим врач рекомендовала не ограничивать себя в питании, а отнестись к своей фигуре и здоровью более разумно: заняться спортом и питаться правильно. Также можно следить за дефицитом калорий, употребляя при этом все необходимые вещества.