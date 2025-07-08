Врач предупредила, что аллергия может возникнуть и после 30-40 лет

Аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, к. м. н. Анна Усачева опровергла распространённые заблуждения об аллергии. Об этом сообщает RT .

Она отметила, что аллергия способна возникнуть в любом возрасте, даже если её не было в детстве.

«Аллергия может возникнуть в любом возрасте — как в детстве, так и уже в зрелые годы. Организм способен изменить реакцию на окружающие вещества из-за стресса, инфекций, смены климата, гормональных изменений или длительного контакта с аллергенами. Аллергия впервые может проявиться даже после 30—40 лет», — пояснила специалистка.

Также врач развеяла миф о том, что аллергия — это неопасно. По ее словам, это не просто «насморк от цветения». Она способна привести к тяжелым последствиям: от хронических заболеваний (например, астмы) до анафилаксии — угрожающего жизни состояния. Игнорирование лечения и постоянный контакт с аллергенами могут ухудшить состояние и вызвать стойкие изменения в дыхательной системе, коже или ЖКТ.

Еще одно заблуждение — аллергию нельзя вылечить.

«Существуют не только симптоматические препараты (например, антигистаминные), но и методы, воздействующие на сам механизм аллергической реакции. Один из них — аллерген-специфическая иммунотерапия, которая может значительно снизить чувствительность к аллергену и даже добиться стойкой ремиссии», — объяснила эксперт.

Кроме того, она опровергла мнение, что антигистаминные препараты вызывают привыкание. Современные средства безопасны: они не влияют на когнитивные функции, не провоцируют сонливость и могут применяться долго по назначению врача. Главное — не заниматься самолечением, а подбирать терапию индивидуально.

Также она уточнила, что аллергия не всегда передаётся по наследству — наследуется лишь предрасположенность.

Усачева отметила: если один родитель — аллергик, риск у ребенка составляет 30–50%, если оба — 60–80%. Но это не гарантия, что болезнь проявится. И наоборот: у детей из семей без аллергии она может развиться с вероятностью 10–15%.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.