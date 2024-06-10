Врач предупредил об опасностях, которые подстерегают отдыхающих на пляжах

На пляжах лучше остерегаться насекомых. Например, в жарких тропических странах песчаные блохи могут быть опасны своими укусами. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«В жарких тропических странах песчаные блохи через укус могут отложить в верхнем слое кожи человека яйца, личинки из которых потом образуют ходы в кожных покровах человека», — сказал Неронов.

Он добавил, что укус тропического комара, в свою очередь, может вызвать лихорадку Денге.

«Поэтому нежелательно располагаться на пляже прямо на песке или камнях, даже если это галечный пляж, лучше устроиться на лежаке или как минимум подстелить полотенце. Для защиты от насекомых можно использовать средства в виде спреев или кремов», — посоветовал инфекционист.

Неронов напомнил, что опасность также представляет солнце. Ультрафиолетовые лучи на пляже могут быть очень интенсивными и опасными для кожи.

«Чтобы защитить себя от солнечных ожогов и других проблем, важно использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, надевать шляпу или кепку и по возможности не находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Лучше располагаться под пляжным зонтом, навесом или под кронами деревьев», — заключил специалист.