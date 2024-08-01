Врач посоветовал не есть арбуз с яркой мякотью и толстыми белыми прожилками

Если у арбуза при разделке неестественная яркая мякоть с толстыми белыми прожилками, то лучше отказаться от его употребления, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«При разделке арбуза обращайте внимание на структуру мякоти. У ягоды с избыточным содержанием нитратов, как правило, неестественно яркая мякоть с толстыми белыми (тяжами — ред.) прожилками — стромой. В этом случае лучше отказаться от употребления арбуза», — сказал Неронов.

Он добавил, что если все-таки решите съесть кусочек, то стоит его пробовать в малых количествах и употреблять мякоть, расположенную ближе к центру.

«В мякоти, расположенной близко к кожуре (2 см — ред.), большая концентрация нитратов. Безопасное количество съеденного должно быть небольшим — 200 г на один прием», — рассказал врач.