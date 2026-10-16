Врач посоветовал фиксировать время первых признаков инсульта

Реаниматолог Сергей Астафуров рассказал, что при подозрении на инсульт нужно запомнить время появления симптомов или момент, когда человека в последний раз видели в обычном состоянии, сообщает Газета.ru .

Главный врач медцентра «АСС Медикал» Сергей Астафуров назвал признаки инсульта: внезапную асимметрию лица, резкую слабость или онемение конечностей, чаще с одной стороны тела, нарушение речи. При улыбке один угол рта может оставаться опущенным, а при попытке поднять обе руки одна опускается.

«Если появился хотя бы один из таких симптомов, необходимо сразу вызвать скорую помощь. Важно запомнить или записать точное время, когда человеку стало плохо или когда его в последний раз видели в обычном состоянии. Для врачей эта информация очень важна, поскольку от времени начала симптомов может зависеть выбор дальнейшей тактики лечения», — объяснил Астафуров.

До приезда медиков нужно обеспечить человеку покой и следить за его состоянием. Если он потерял сознание, но дышит, его лучше аккуратно повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Врач предостерег от самостоятельного назначения лечения. Даже если речь, движения или чувствительность восстановились через несколько минут, отменять вызов скорой нельзя.

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