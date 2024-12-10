Врач: положительные эмоции помогают бойцам СВО выздоравливать

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Руководитель центра медицинской реабилитации больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Забиров рассказал, что положительные эмоции помогают выздоравливать раненым бойцам СВО, сообщает «Петербургский дневник» .

В честь Дня Героев Отечества, который отмечался 9 декабря, в клинической больнице Святителя Луки прошел концерт для раненых участников СВО.

На концерте, который организовало региональное отделение «Бессмертного полка России», выступил оперный певец Михаил Гаврилов.

По словам врача Сергея Забирова, положительные эмоции очень важны в процессе выздоровления раненых.

В больнице Святителя Луки организовано лечение ветеранов спецоперации с учетом специфики последствий боевых травм.