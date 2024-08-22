Врач пояснила, можно ли грибами вылечить депрессию

Существует ряд исследований, которые показывают связь между некоторыми видами грибов и их потенциальным положительным влиянием на состояние психического здоровья, включая депрессию, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Например, гриб льва (Hericium erinaceus — ред.) или львиная грива. Исследования показывают, что экстракт львиной гривы может оказывать антидепрессивное действие за счет своего воздействия на нейротрансмиттеры в мозге, такие как серотонин и дофамин», — сказала Тананакина.

Она пояснила, что эти нейротрансмиттеры играют важную роль в регуляции настроения. Львиная грива также содержит компоненты, которые могут способствовать защите нервных клеток и улучшению когнитивных функций.

«Другой известный гриб, который ассоциируется с поддержанием психического здоровья, — это шиитаке. Шиитаке содержит вещества, такие как бета-глюканы и другие биологически активные соединения, которые могут оказывать антистрессовое и антидепрессивное действие. Эти компоненты влияют на иммунную систему и воспалительные процессы в организме, что связано с улучшением общего самочувствия и психического состояния», — рассказала врач.

По словам Танакиной, эти исследования находятся в начальной стадии. Требуются дальнейшие масштабные клинические исследования для подтверждения эффективности и безопасности грибов при лечении депрессии.

«Более того, при лечении депрессии важно подходить к этому комплексно и консультироваться с квалифицированным специалистом. На данный момент грибы не могут заменить традиционные методы лечения депрессии, такие как психотерапия, лекарственная терапия или другие формы поддержки», — резюмировала специалист.