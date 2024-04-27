Врач пояснила, что делать при обнаружении человека без сознания

Врач Нечаева: у человека без сознания сначала надо прощупать пульс

В случае, если вы увидели человека без сознания, то первым делом нужно попробовать прощупать пульс и проверить, есть дыхание или нет, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева.

«Если есть слабенькое дыхание, слабый нитевидный пульс, то нужно вызвать скорую помощь, повернуть голову пострадавшего на бок для профилактики аспирации и дожидаться медиков», — сказала Нечаева.

Она подчеркнула, что никаких реанимационных действий, например, закрытого массажа сердца, дыхания рот в рот делать не стоит.

«Категорически запрещено давать какие-то лекарственные средства, которые вам могут помогать. Не дай Бог, давать какие-то сердечные препараты или же препараты с глюкозой. Некоторые люди, страдающие диабетом, начинают давать соки или еще что-то человеку без сознания — этого категорически нельзя делать», — предупредила врач.

28 апреля в России — это День работника скорой медицинской помощи. Как официальный профессиональный праздник он был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ. В этот день работников скорой благодарят за их профессионализм, мужество, выдержку и милосердие.