Врач Подмосковья рассказала, почему нельзя есть дыню с другими продуктами

Дыня считается «тяжелым» лакомством. Ее не рекомендуют есть с другими продуктами, так как она не подвергается ферментации в желудке, а только в тонком кишечнике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если, условно говоря, вы съели дыню, она будет «тащить» за собой другие продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это будет приводить к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте — тяжести, вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Именно поэтому, как поясняет специалист, есть дыню рекомендуется либо за два часа до основного приема пищи, либо через два часа после.

Также выяснилось, что у дыни высокий гликемический индекс.

«Этот показатель отражает уровень воздействия пищи на выработку инсулина. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее продукт всасывается в кровь, вызывает выброс инсулина и тем быстрее в дальнейшем человек захочет есть. Чем гликемический индекс ниже, тем продукт меньше воздействует на инсулинозависимые органы. Например, на поджелудочную железу — при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом нагрузка на нее меньше и ниже риск вызвать инсулинорезистентность, ожирение, сахарный диабет», — поясняет эксперт.

Хотя дыня и имеет высокий гликемический индекс, но количество углеводов в ней не настолько большое. Однако она нежелательна для диабетиков и тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит и язва в стадии обострения и другие патологии ЖКТ.

«А так дыня — это прекрасный продукт, богатый клетчаткой и витаминами, который просто нужно правильно употреблять в пищу», — резюмирует гастроэнтеролог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.