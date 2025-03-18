Врач Подмосковья рассказал, как избежать травм от электросамокатов

С наступлением весны на дороги и тротуары вернулись электросамокаты (СИМ — средства индивидуальной мобильности). С 15 марта открыт сезон электросамокатов в более 39-и подмосковных городах. В МОДКТОБ уже начали поступать пострадавшие дети и подростки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Электросамокаты — модный и удобный транспорт, который становится все популярнее среди молодежи. Однако стоит помнить, что электросамокаты могут нести опасность, не только для водителей СИМ, но и для прохожих. Скорость у подавляющего большинства электросамокатов ограничена 25 км/ч. Но даже эта невысокая, казалось бы скорость, способна привести к тяжелой травме и даже к летальному исходу, при потере управления СИМ.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, или даже открытые переломы, сочетанные травмы (когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях). Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Жителям Подмосковья советуют отказаться от передвижения на электросамокатах. Но если этого сделать не получается, то стоит следовать простым правилам, которые помогут избежать плачевных последствий.

«Не передавайте управление детям и подросткам. Не катайтесь вдвоем, тем более, втроем и более. Не выезжайте на проезжую часть и не катайтесь на узких улицах, где много помех. Сохраняйте безопасную скорость и будьте уверены в контроле над самокатом. Важно отказаться от использования смартфона во время движения. Чтобы перейти дорогу обязательно необходимо спешиться. Советую выбирать самокат с ножным тормозом, чтобы избежать переворота через руль», — добавил Александр Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.