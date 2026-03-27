Врач Подмосковья предупредил о риске туберкулеза у курильщиков

Курение в несколько раз повышает риск развития туберкулеза и увеличивает вероятность летального исхода и рецидивов заболевания. О последствиях табачной зависимости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог региона Виталий Холдин в рамках Недели профилактики инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что горячий табачный дым повреждает слизистую оболочку бронхов. Токсичные вещества усиливают разрушение реснитчатого эпителия, который отвечает за естественное очищение дыхательных путей и выведение слизи с частицами пыли и микробами.

«Горячий табачный дым вызывает ожоги слизистой оболочки бронхов. Токсичные вещества, которые в нем содержатся, усиливают разрушающий эффект, оказываемый на реснитчатый эпителий бронхов. В результате слизь, грязь и бактерии накаплииваются в дыхательных путях, что создает благоприятные условия для развития инфекции. Учитывая, что курение также подрывает иммунитет, организм становится более уязвимым к палочке Коха — возбудителю туберкулеза», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист добавил, что отказ от курения снижает риск заболевания. После прекращения употребления табака реснитчатый эпителий постепенно восстанавливается и начинает эффективно очищать легкие. В течение нескольких лет из организма выводятся накопленные вредные вещества, а иммунная система укрепляется. При трудностях с отказом от никотина врачи рекомендуют обращаться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.