Врач Подмосковья объяснила, нормально ли грустить после рождения малыша

Случается так, что несмотря на благополучное протекание беременности, успешные роды и рождение абсолютно здорового малыша, даже у некогда спокойной и рассудительной женщины наступает период печали и вместо радости и удовлетворения родильница испытывает грусть, постоянно плачет и никак не может «взять себя в руки». Что это за явление и как с ним справиться рассказала врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Данное явление — не редкость и обусловлено физиологическими изменениями, происходящими в организме женщины после родов. Медицинское название данного состояния — послеродовый эмоциональный дистресс. Послеродовая „хандра“ или бэби-блюз проявляется сниженным настроением, грустью, плаксивостью, быстрым эмоциональным истощением, раздражительностью, беспокойством, нарушениями сна, снижение концентрации внимания и другими неприятными симптомами. Они обычно развиваются в течение двух-трех дней после родов, достигают максимума в последующие несколько дней и проходят самостоятельно в течение двух недель с момента появления», — поясняет врач.

По мнению гинеколога Андросовой, более подвержены возможному развитию этого состояния женщины, послеродовой период которых протекает болезненно, те, кто уже сталкивался с тревожными и депрессивными расстройствами до беременности, женщины с проблемами становлении лактации.

Врач рекомендует при признаках послеродового эмоционального дистресса и с целью его профилактики посетить медицинского психолога. Такой специалист есть в каждом роддоме и любая женщина может обратиться к лечащему врачу акушеру-гинекологу с просьбой о консультации психолога.

Врач настаивает, что послеродовая «хандра» не болезнь, а временное состояние, справиться с которым легче при помощи профессионала, который поможет быстрее прийти в себя после родов и наслаждаться счастливым материнством. Также необходимо помнить, что эмоциональное состояние мамы непосредственно влияет на состояние ребенка.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.