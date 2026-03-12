Врач Подмосковья объяснила, как выбрать впитывающие изделия

Руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова разъяснила, как правильно подобрать впитывающие изделия при разных формах недержания. Специалист отметила, что грамотный выбор помогает избежать осложнений и сохранить качество жизни пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Правильно подобранные впитывающие изделия обеспечивают комфорт и безопасность людям с различными степенями недержания. Они снижают риск раздражения кожи, предотвращают осложнения и позволяют сохранять социальную активность.

Среди основных видов изделий — урологические прокладки, которые подходят при легкой и средней форме недержания и могут использоваться мужчинами и женщинами. Подгузники на липучках предназначены для пациентов с тяжелой формой недержания и ограниченной подвижностью, они оснащены индикатором влажности. Подгузники-трусы обеспечивают комфорт и свободу движений, а поясные модели снижают нагрузку на тело и уменьшают риск образования пролежней. Одноразовые и многоразовые пеленки применяются для лежачих пациентов и защищают постель и поверхности от влаги.

При выборе изделия важно правильно измерить объем талии и бедер, чтобы обеспечить плотное прилегание и избежать протечек. Необходимо учитывать уровень впитываемости в зависимости от состояния пациента и выбирать дышащие материалы, которые защищают кожу от раздражения и опрелостей.

«Выбор оптимального впитывающего изделия требует тщательного анализа нескольких ключевых факторов, учитывающих индивидуальную ситуацию пациента и условия его жизнедеятельности. Соблюдение рекомендаций специалистов позволит обеспечить максимальный комфорт и поддерживать высокое качество жизни при любых формах недержания», — пояснила Ирина Аристархова.

По вопросам паллиативной помощи работает круглосуточная горячая линия координационного центра по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.