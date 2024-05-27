Врач Подмосковья напомнила женщинам о важности регулярного посещения гинеколога
Фото - © ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского
Ежегодно 28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья. Несмотря на то, что под женским здоровьем чаще всего подразумевается репродуктивное, это понятие намного обширнее, ведь женщины — это не только матери, но еще и девочки, подростки, женщины старшего возраста и каждая из них нуждается в защите здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Каждой женщине необходимо заботится о профилактике заболеваний и беречь свое здоровье. К сожалению, многие женщины, достигнув поры зрелости забывают, что регулярное посещение врача акушера-гинеколога способствует ранней диагностике множества заболеваний, в том числе онкологических», — сказала научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Мария Игнатьева.
Как утверждает Мария Игнатьева, даже если женщина не планирует беременность, необходимо регулярно посещать врача акушера-гинеколога, проходить диспансеризацию, не забывать про ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию. Проходить гинекологический осмотр и проводить необходимые обследования нужно не реже одного раза в год. Это поможет заблаговременно выявить развивающиеся заболевания и своевременно с ними справиться.
Если женщина планирует беременность, как утверждает врач, необходимо пройти полное обследование заблаговременно, чтобы имеющиеся отклонения в здоровье не стали неприятным сюрпризом, когда факт беременности уже свершился, и ничто не могло омрачить счастливую беременность и рождение здорового малыша.
Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.