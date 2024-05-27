Врач Подмосковья напомнила женщинам о важности регулярного посещения гинеколога

Ежегодно 28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья. Несмотря на то, что под женским здоровьем чаще всего подразумевается репродуктивное, это понятие намного обширнее, ведь женщины — это не только матери, но еще и девочки, подростки, женщины старшего возраста и каждая из них нуждается в защите здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждой женщине необходимо заботится о профилактике заболеваний и беречь свое здоровье. К сожалению, многие женщины, достигнув поры зрелости забывают, что регулярное посещение врача акушера-гинеколога способствует ранней диагностике множества заболеваний, в том числе онкологических», — сказала научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Мария Игнатьева.

Как утверждает Мария Игнатьева, даже если женщина не планирует беременность, необходимо регулярно посещать врача акушера-гинеколога, проходить диспансеризацию, не забывать про ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию. Проходить гинекологический осмотр и проводить необходимые обследования нужно не реже одного раза в год. Это поможет заблаговременно выявить развивающиеся заболевания и своевременно с ними справиться.

Если женщина планирует беременность, как утверждает врач, необходимо пройти полное обследование заблаговременно, чтобы имеющиеся отклонения в здоровье не стали неприятным сюрпризом, когда факт беременности уже свершился, и ничто не могло омрачить счастливую беременность и рождение здорового малыша.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.