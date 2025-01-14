Врач Подмосковья напомнил о важности регулярного осмотра у дерматолога

Кожа является не только самым крупным органом, но и первой линией защиты от внешних воздействий. Она оберегает от неблагоприятных факторов окружающей среды, помогает поддерживать оптимальную температуру тела и значительно влияет на внешнее восприятие и уверенность в себе. Существует множество способов заботиться о здоровье кожи, и одним из основных является регулярное посещение врача-дерматовенеролога, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Одной из ключевых причин для таких визитов является возможность раннего выявления рака кожи. Этот тип рака может развиваться агрессивно и угрожать жизни, хотя зачастую протекает бессимптомно. Врачи-дерматовенерологи способны обнаруживать малейшие изменения в родинках, пятнах и других элементах кожи, которые могут свидетельствовать о наличии злокачественного процесса, и быстро принять необходимые меры для последующего лечения.

Кроме того, посещение врача-дерматовенеролога поможет не только решить медицинские проблемы, но и улучшить внешний вид. У специалистов можно получить индивидуальные рекомендации по правильной защите кожи от солнца, ежедневному уходу, образу жизни, снижающему риск возникновения проблем с кожей, и косметическим процедурам, направленным на улучшение внешнего вида и повышение уверенности.

«Важно понимать, что не все проблемы кожи видны невооруженным взглядом, поэтому попытки самодиагностики и самолечения могут привести к неверным выводам и негативным последствиям для здоровья. Только специалисты способны точно диагностировать широкий спектр кожных заболеваний — от угревой сыпи и экземы до редких аутоиммунных состояний», — предупреждает врач-дерматовенеролог Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Чулкова.

Регулярные обследования кожи стимулируют профилактический подход к уходу за ней. Записаться на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.