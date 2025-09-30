Врач перечислила запрещенные процедуры для отечного типа лица

Если женщина страдает от того, что по утрам ее лицо отекает, то ряд косметических процедур ей нельзя делать из-за того, что ситуация может усугубиться. По словам врача-косметолога, основательницы и главного врача-косметолога Az Beauty Clinic Валерии Алифановой, при отечности лица лучше отказаться от инъекций филлеров, биоревитализации, массажа лица и некоторых видов лифтинга, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, отек в лице сигнализирует о проблемах в организме. При отечности не рекомендуется делать инъекции филлеров, биоревитализацию, массаж лица и некоторые виды лифтинга.

Косметологические процедуры при отеке лица могут его усилить и вызвать нежелательные эффекты, такие как синяки и риск фиброза. Алифанова рекомендовала избегать инъекций филлеров и биоревитализации при отечном лице, чтобы не усугубить ситуацию.

Инъекции могут усилить отеки и застойные явления. Лучше отказаться от некоторых видов лифтинга при отечном лице, чтобы избежать усиления отеков и других осложнений. Врач также рекомендовала не делать массаж лица и активный лимфодренаж при отеках.

Отечность — сигнал организма, требующий остановки, выявления причин и разумного подхода. Сначала следует устранить причину отеков, а затем думать о процедурах ухода за кожей лица.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.