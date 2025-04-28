Врач перечислила опасные для здоровья последствия отсутствия хоть одного зуба

Если у человека отсутствует хотя бы один зуб, то это не только эстетическая проблема, которую чаще всего пытаются решить, но и опасное состояние для всей зубочелюстной системы. Врожденное отсутствие одного или нескольких зубов называется адентией. Об опасности этого состояния сообщила РИАМО главврач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Адентия — это врожденное отсутствие одного или нескольких постоянных зубов. Особенно часто не развиваются вторые резцы верхней челюсти. Тогда сразу после передних резцов растут клыки — и это нарушает гармонию улыбки», — объяснила специалист.

При этом человек может даже не подозревать, что у него нет каких-то зубов, потому что со временем зубы смещаются, пустота заполняется. Из-за этого меняются симметрия улыбки и прикус.

«Когда нет одного или нескольких зубов, остальные зубы начинают смещаться в сторону пустоты. В результате меняется прикус, нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, увеличивается нагрузка на отдельные зубы. Со временем это может привести к их стиранию, подвижности, а в дальнейшем — и к потере», — предупредила Корнилина.

Начало лечения

Для начала лечения адентии важно провести диагностику, чтобы специалист мог определить наличие ретинированных зубов в кости или их полное отсутствие. Это имеет влияние на дикцию, осанку, жевательные мышцы и может вызывать головные боли. Первым шагом в этом процессе обычно становится назначение компьютерной томографии.

«Если зуб есть, но не прорезался, мы можем создать для него место и вытянуть его с помощью ортодонтической кнопки и эластиков. Это длительный, но физиологически правильный путь», — сказала врач.

Если зубов нет совсем — что делать?

Решить эту проблему можно двумя способами. Первый — скрыть проблему, сдвинув соседние зубы, чтобы убрать промежутки. Но это не решает вопрос эстетики: клыки на месте резцов будут сильно выделяться, и форма зубов нарушит пропорции улыбки. После такого лечения часто требуется реставрация — виниры или коронки.

Второй — подготовить место и провести имплантацию. Это более грамотный и функциональный вариант. Важно, чтобы этапы ортодонтической подготовки и сама имплантация проводились в тесном сотрудничестве ортодонта и имплантолога — только так можно добиться точного позиционирования импланта и стабильного результата.

«Сегодня для подготовки места под импланты мы активно используем элайнеры. Это прозрачные каппы, которые незаметно и мягко перемещают зубы. Чтобы направить движение, на зубы крепят аттачменты — маленькие „пломбы“ нужной формы», — пояснила Корнилина.

Врач подчеркнула важность проведения диагностики при отсутствии одного или двух зубов, чтобы выяснить, остались ли они в кости и возможно ли их извлечение. В большинстве случаев рекомендуется комбинировать лечение с имплантацией для поддержания правильной анатомии, эстетики и функциональности. Она также предостерегла от игнорирования потери зубов — это значимый аспект общего здоровья.