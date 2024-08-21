Врач перечислила грибы, которые помогут при похудении

Грибы шампиньоны, портобелло и шиитаке содержат небольшое количество калорий и богаты белком, поэтому они подходят для сбалансированного питания при похудении, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Грибы могут использоваться в похудении благодаря их низкокалорийности, высокому содержанию пищевых волокон и наличию полезных питательных веществ. Например, шампиньоны, портобелло и шиитаке содержат небольшое количество калорий, но при этом богаты белком, что делает их идеальным ингредиентом для сбалансированного питания при похудении», — сказала Тананакина.

По ее словам, белок в грибах может быть полезен для создания ощущения сытости, что помогает контролировать аппетит и уменьшить общий объем принимаемых калорий.

«Пищевые волокна, также обильно присутствующие в грибах, играют важную роль в регулировании уровня глюкозы в крови и поддержании чувства сытости. Еще они улучшают пищеварение и могут помочь в уменьшении желания переедать», — рассказала эндокринолог.

Тананакина отметила, что при похудении грибы могут быть использованы в качестве заменителей более калорийных блюд.

«Грибы должны быть свежими, хорошо промытыми и корректно приготовленными. При выборе грибов для похудения важно убедиться, что они прошли необходимую обработку и хранятся в соответствии с рекомендациями безопасности пищевых продуктов», — заключила специалист.