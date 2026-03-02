Врач перечислил ежедневные привычки, которые портят красивые улыбки россиян

Основная часть пациентов приходит на прием к стоматологу лишь при возникновении устойчивого болевого синдрома или значительных неудобств. Тем не менее, врачебный опыт показывает, что заболевания зубов и десен развиваются гораздо раньше — под воздействием ежедневных поведенческих привычек. Основатель и главный врач клиники Refformat Максим Хышов в разговоре с РИАМО рассказал, что в подавляющем числе случаев причиной разрушения эмали служит сразу несколько факторов, один из которых — чистка зубов с сильным нажимом на щетку.

«В большинстве случаев мы имеем дело не с одной причиной, а с совокупностью повторяющихся поведенческих факторов. Эмаль и десна реагируют на системную нагрузку — механическую, химическую или функциональную. Когда пациент корректирует ежедневные привычки, мы видим устойчивую положительную динамику без необходимости агрессивного вмешательства. Профилактический подход позволяет сохранить ткани зуба, снизить частоту осложнений и в долгосрочной перспективе минимизировать объем лечения», — резюмировал Максим Хышов.

Что разрушает зубную эмаль

Резкое разрушение эмали и пародонта случается нечасто. Как правило, это результат влияния постоянной механической, химической и функциональной перегрузки. Ключевым из них является неудовлетворительная гигиена ротовой полости. По мнению эксперта, порядка 80% нарушений связано с нерегулярной или неполноценной очисткой зубов. Многие пациенты убеждены, что полностью следуют правилам ухода, но в ходе осмотра обнаруживаются участки постоянного зубного налета, воспаление по краю десны и ранние кариозные изменения. В дальнейшем это ведет к деструкции твердых зубных тканей и развитию осложнений со стороны пародонта.

Обратная ситуация — излишняя интенсивность гигиенических процедур — тоже способна причинить ущерб. Применение жестких щеток, чрезмерное давление при чистке и высокоабразивные зубные пасты постепенно истончают эмаль и повреждают десневые ткани. В самом начале эти изменения почти не заметны, но со временем развивается повышенная чувствительность, особенно в области шеек зубов, а в отдельных случаях формируются клиновидные дефекты.

Стресс

Особое внимание специалист уделяет хроническому стрессовому состоянию. Неосознанное стискивание зубов в дневное время и ночной скрежет создают чрезмерное давление на жевательные поверхности. Это увеличивает скорость стирания эмали, может вызывать образование микротрещин и перегружать височно-нижнечелюстной сустав. Нередко пациенты сообщают о чувстве усталости в жевательных мышцах по утрам и головных болях, не associating эти симптомы со здоровьем зубов.

Еда

Еще одним существенным фактором риска выступает частое потребление напитков с повышенным содержанием сахара, в первую очередь сладкой газировки. Так называемый «жидкий сахар» формирует в полости рта агрессивную среду для эмали и стимулирует активность микрофлоры, вызывающей кариес. Наиболее уязвимы дети и подростки, поскольку процесс минерализации их зубной эмали еще не завершен. Сами по себе перекусы могут быть не столь опасны при условии тщательной гигиены, однако регулярное употребление сладких напитков значительно увеличивает вероятность патологий.

Вредные привычки

Вредной привычкой, сохраняющей свою актуальность, остается использование зубов для посторонних целей — вскрытия упаковок, раскалывания твердых предметов или щелканья семечек. Подобные действия вызывают точечную перегрузку эмали, что вначале приводит к микротрещинам, а впоследствии — к сколам и необходимости проведения реставрации. Повреждения имеют накопительную природу и часто проявляются лишь спустя продолжительный период.

