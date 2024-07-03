Врач-педиатр Подмосковья рассказала о правилах безопасного купания

Многие дети и подростки обожают нырять. Однако это увлекательное занятие сопряжено с серьезными рисками. Травмы, вызванные прыжками в воду, могут иметь тяжелые последствия для здоровья. Врач-педиатр НИКИ детства Екатерина Паснова рассказала о наиболее распространенных видах травм, способах их предотвращения и мерах для оказания первой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ныряние на мелководье или в воду с камнями и корягами на дне может привести к травмам головы и повреждениям шеи, вплоть до переломов позвоночника. Неудачные прыжки могут вызвать компрессионные переломы позвоночника, а если травма затрагивает спинной мозг, то она может стать причиной паралича. Быстрое погружение в воду может повредить барабанные перепонки и вызвать травмы носа и околоносовых пазух из-за резкого изменения давления. Неправильное положение тела во время прыжка может спровоцировать переломы, вывихи растяжения рук и ног», — предостерегла Екатерина Паснова.

Меры оказания первой помощи различаются в зависимости от вида травмы.

«При травмах головы и шеи необходимо немедленно вызвать скорую помощь и не двигать пострадавшего до прибытия медиков, чтобы не усугубить травму. При травмах позвоночника нужно обеспечить неподвижность пострадавшего, вызвать скорую помощь и поддерживать его в горизонтальном положении до прибытия врачей. Если есть подозрение на повреждение барабанной перепонки, следует избегать попадания воды в уши, а при сильном кровотечении из носа постараться остановить кровь. При травмах конечностей нужно обездвижить поврежденную конечность, использовать подручные средства для создания шины и вызвать скорую помощь при серьезной травме», — объяснила педиатр.

Врач добавила, что для безопасного купания следует нырять только в известных местах и избегать ныряния там, где неизвестны глубина и рельеф дна, особенно головой вниз, так как вода искажает реальное расстояние до дна, и даже в знакомых водоемах можно наткнуться на камень или корягу. Купаться можно только под присмотром взрослых, никогда не оставляя детей без присмотра вблизи воды. Также стоит избегать прыжков в воду после или во время шторма, поскольку рельеф дна может измениться.

Внимательность поможет вовремя заметить потенциальные опасности, а осторожность — предотвратить несчастные случаи. Безопасных способов нырять в незнакомом водоеме не существует. На портале «Здоровье. Детство» можно ознакомиться с памятками о мерах предосторожности при спасении утопающего и о первой помощи утопающему после его извлечения из водоема.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.