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Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, зачем нужен небулайзер, и как его выбрать

С похолоданием частота простудных заболеваний заметно выросла. Незаменимый помощник мам в период острых респираторных заболеваний — это небулайзер. Заведующий дневным стационаром, врач-педиатр Юлия Теплова рассказала, как выбрать небулайзер и как правильно его использовать. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ингаляционная терапия при помощи небулайзера — это эффективный, комфортный и безопасный способ лечения многих бронхолегочных заболеваний у детей и взрослых. Ее преимущества заключаются в максимально эффективной доставке лекарственных препаратов. Небулайзер расщепляет лекарственные препараты на мельчайшие частицы и доставляет в дыхательные пути непосредственно в эпицентр симптомов. Также радует простота выполнения процедуры и ее безболезненность. Дети ограничены в выборе лекарственных препаратов и способе их введения. Лекарства, которые попадают непосредственно в дыхательные пути в меньшей степени всасываются в кровь и имеют меньшее количество побочных эффектов», — объяснила доктор.

Существует 3 вида небулайзеров: компрессорные, ультразвуковые и мембранные или электронно-сетчатые.

Компрессорные небулайзеры являются одними из самых первых, проверенных временем. Принцип их работы заключается в том, что лекарство разбивается при помощи мощной воздушной струи, которая нагнетается компрессором.

Вторым видом небулайзера является ультразвуковой. Принцип его работы заключается в том, что лекарственные растворы разбиваются на мельчайшие частицы при помощи вибрирующих пластин.

Третий вид небулайзера — это электронно-сетчатые или МЕШ-небулайзеры. Этот аппарат работает при помощи вибрации сетки-мембраны, которая разбивает растворы на частицы.

Выбирая небулайзер, необходимо обращать внимание на режимы работы и размер частиц лекарственного аэрозоля. Размер частиц лекарственного препарата определяет в каких отделах дыхательных путей они осядут и начнут работать. Частицы 5-10 мкм оседают в гортани и носоглотке. Предназначены для купирования процесса в гортани, носоглотке и придаточных пазухах 2-5 мкм — оседают в трахее и бронхах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.