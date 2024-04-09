Врач-педиатр МОЦОМД рассказала о вакцине БЦЖ

Прививка БЦЖ делается в роддоме сразу после рождения ребенка. Многие родители задаются вопросами о том, что это за прививка, когда ее делают, сколько раз, стоит ли вводить ее так рано, и не вызовет ли осложнений. БЦЖ-вакцина предназначена для предотвращения туберкулеза и его тяжелых форм. Обычно прививку делают в первые дни жизни младенца, обычно с 3-го до 7-го дня, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Эта прививка стимулирует иммунную систему новорожденного. В результате организм начинает производить антитела против микробов, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к туберкулезу и защищает от серьезных форм этого заболевания. Местная реакция на вакцину развивается не сразу: она проявляется через 4-6 недель после введения. Нельзя накладывать повязки или обрабатывать место укола зеленкой или йодом. Врач наблюдает за реакцией на прививку у малыша через 1, 2, 3 и 12 месяцев и делает записи в медицинской карте», - пояснила заведующая ДП № 3, педиатр Муценко Ольга Александровна.

Если по каким-то причинам прививку не сделали в первые дни, ее можно сделать в поликлинике по месту жительства. Однако, если прошло более 2 месяцев, нужно сначала сделать пробу Манту. Это не прививка, а всего лишь тест, который позволяет определить, заразился ли ребенок туберкулезом (в таком случае прививка не требуется, ребенка направят к фтизиатру).



Вакцинация БЦЖ обязательна согласно российскому национальному календарю прививок.



Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.