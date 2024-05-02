TikTok снова ввел ограничения на обновление в России

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TikTok запретил публиковать видео и вести прямые эфиры в России

Соцсеть TikTok снова ввела ограничения на обновление аккаунтов своих пользователей в России, пишет ТАСС .

Как указано в уведомлении приложения, администраторы TikTok временно запретили размещать новые видеоролики и проводить прямые эфиры.

Ранее в четверг весь функционал соцсети был на некоторое время полностью восстановлен.

TikTok с 6 марта 2022 года запретил обновления в России, просмотр контента из других стран также был ограничен.