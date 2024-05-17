В Шатуре продолжается капремонт здания средней общеобразовательной школы № 1

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В городе Шатура продолжается капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». Строители ведут фасадные и отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках нацпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте более 45 рабочих и 1 единица техники. Строители ведут монтажные работы перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Общая площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. метров.

С 1 сентября 2024 года ученики смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.