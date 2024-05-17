Более 400 семей поучаствуют в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве

В столице полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Центрального федерального округа собрал на одной площадке 417 семей, сообщает пресс-служба организатора — АНО «Россия — страна возможностей».

Полуфинал стартовал с официальной церемонии. С приветственным словом выступил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Он назвал серьезным отбор конкурсантов.

«Начался самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» — самого народного конкурса, каким его видел президент России Владимир Путин, когда запускал в прошлом году. Сегодня на площадке собрались 417 семей, в то время как заявки подали более чем 27 тыс. семей ЦФО. То есть конкуренция была очень высокой: на одно место претендовали 65 команд», — заявил Комиссаров.

По его словам, все полуфиналисты доказали, что они умеют договариваться, слушать друг друга, идти на компромисс и действовать сообща.

Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев направил обращение участникам, где назвал символичным, что в Год семьи именно семейные команды смогли показать и себя, и свои достижения. Он добавил, что укрепление семьи является стратегической задачей государства.

«Вам предстоит выполнить множество заданий, еще раз проверить себя на прочность и в конечном итоге — победить. Для ваших друзей, коллег, знакомых вы становитесь примером, историей успеха. А значит, благодаря вам в общественном сознании утверждается идея, что создание семьи и рождение детей является мощным стимулом для развития, источником поддержки и счастья», — добавил Щеголев.

Фото - © Пресс-служба организатора — АНО «Россия — страна возможностей»

Участниками оценочных мероприятий ЦФО станут 383 семьи, среди них 99 — из Москвы, 70 — из Подмосковья. Также есть одна семья из Казахстана. Еще в мероприятиях примут участие 34 семьи из Приволжского федерального округа, так как проведение там окружного полуфинала совпало с датами ЕГЭ и ОГЭ.

Всего в полуфинал вышли 2163 человека — это 817 детей, 738 родителей, 496 бабушек и дедушек, 9 прабабушек и прадедушек. Самому младшему участнику 5 лет, а самому взрослому — 92 года. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 41 год, бабушек и дедушек — 65 лет. В очных полуфиналах представлены семейные команды в 3 поколениях в количестве 4-6 человек.

Оценочные мероприятия с интеллектуальным, спортивными и творческими заданиями проведут 17 и 18 мая. Отдельный блок — на знание родных регионов. Самое важное для участников — показать умение работать в команде. 19 мая объявят победителей. В этот день также пройдут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и др.

Окружные полуфиналы проводят во всех федеральных округах РФ. Они уже состоялись в Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а 30 мая — 2 июня в Уфе встретятся команды Приволжского федерального округа.

Всего в окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов страны, а также одна семья из Казахстана. В заявочной кампании поучаствовали 587 250 человек в составе 102 735 семейных команд из всех 89 регионов РФ и их родственники из 81 страны.

Финал конкурса «Это у нас семейное» назначен на 5–8 июля. Победители станут известны в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в путешествие.