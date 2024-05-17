Эксперт: предложения ЦБ способны улучшить инвестиционный климат в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила целый ряд возможных нововведений, которые важны для тех, кто торгует на фондовом рынке. Предложения регулятора могут положительно сказаться на инвестиционном климате в РФ, сообщил РИАМО Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Во-первых, ЦБ настаивает на повышении прозрачности биржевой торговли, то есть на увеличении перечня документов и информации, раскрываемой со стороны эмитентов, отмечает эксперт. Это касается как уже обращающихся на рынке компаний в плане раскрытия ими значимых данных, так и тех, которые впервые выходит на биржу.

«Чем больше будут знать и понимать инвесторы, тем меньше станет пространство для манипуляций, им станет легче принимать верные решения о покупке или продаже активов, точнее будет капитализация эмитентов. Инвестиционное сообщество абсолютно точно поддержит данное предложение. Так что для рынка это позитивный сигнал», — уверен Спинка.

Во-вторых, всех заботит вопрос с аллокацией (процент успешного выполнения заявки на приобретение акций при их первичном размещении — ред.), точнее с тем, что существует пространство для манипулирования. Когда крупный эмитент, в котором многие заинтересованы, выходит с очень маленьким free-float (количество ценных бумаг в свободном обращении на фондовом рынке — ред.) — это создает ажиотаж и приводит к низкому удовлетворению заявок частных инвесторов. Ситуация убивает весь смысл участия в IPO.

Еще с десяток первичных размещений с аллокацией 1% и инвесторы перестанут воспринимать IPO как инструмент для заработка денег, объясняет эксперт. Хотя это очень цивилизованный и востребованный биржевой механизм во всем мире.

Банк России заинтересован в том, чтобы сделать распределение бумаг более прозрачным, потому что сейчас у регулятора много вопросов к организаторам размещений, отмечает Спинка.

«В-третьих, даже если будет справедливая локация, но очень большой ажиотаж и спрос на эмитента, как ни крути, всем достанется по чуть-чуть. И возможность увеличения free-float, то есть доли бумаг, находящихся в свободном обращении, частично способна эту проблему снять. Введение определенного минимального порогового значения размещения повысит объем средств, которые привлекают эмитенты, и, как следствие, аллокация будет более интересной для инвесторов. Инициатива очень своевременная и инвестиционным сообществом приветствуется», — считает эксперт.

По его мнению, предложения Банка России способны улучшить инвестиционный климат в стране.