В Мытищах определены победители турнира по стрельбе
Определены победители мытищинского турнира по стрельбе. В турнире по стрельбе из пневматических и лазерных винтовок «Юный Ворошиловский стрелок» приняли участие более 50 участников из разных образовательных учреждений г. о. Мытищи в возрасте от 10 до 16 лет, говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.
В турнире по стрельбе из пневматических и лазерных винтовок «Юный Ворошиловский стрелок» приняли участие более 50 участников из разных образовательных учреждений г. о. Мытищи в возрасте от 10 до 16 лет.
Участники продемонстрировали свои навыки в стрельбе из положения стоя и с упором на локти, а также в разборке и сборке автомата АК-74.
Девочки 10-12 лет:
• 1 место — Милана Петрова, школа № 3
Мальчики 10-12 лет:
• 1 место — Федор Крылов, ВПЦ «Граница»
• 2 место — Володя Ревазян, школа № 3
• 3 место — Егор Катышев, школа № 9
Девочки 13-16 лет:
• 1 место — Бегим Иманова, школа № 3
• 2 место — Олеся Чаусова, школа № 9, Анастасия Бойко ВПЦ «Граница»
• 3 место — Екатерина Королева, школа № 3
Мальчики 13-16 лет:
• 1 место — Федор Титков, школа № 3
• 2 место — Захар Горьков, школа № 3
• 3 место — Артем Новоженцев, школа № 9.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.