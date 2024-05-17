В Мытищах определены победители турнира по стрельбе

Определены победители мытищинского турнира по стрельбе. В турнире по стрельбе из пневматических и лазерных винтовок «Юный Ворошиловский стрелок» приняли участие более 50 участников из разных образовательных учреждений г. о. Мытищи в возрасте от 10 до 16 лет, говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.

В турнире по стрельбе из пневматических и лазерных винтовок «Юный Ворошиловский стрелок» приняли участие более 50 участников из разных образовательных учреждений г. о. Мытищи в возрасте от 10 до 16 лет.

Участники продемонстрировали свои навыки в стрельбе из положения стоя и с упором на локти, а также в разборке и сборке автомата АК-74.

Девочки 10-12 лет:

• 1 место — Милана Петрова, школа № 3

Мальчики 10-12 лет:

• 1 место — Федор Крылов, ВПЦ «Граница»

• 2 место — Володя Ревазян, школа № 3

• 3 место — Егор Катышев, школа № 9

Девочки 13-16 лет:

• 1 место — Бегим Иманова, школа № 3

• 2 место — Олеся Чаусова, школа № 9, Анастасия Бойко ВПЦ «Граница»

• 3 место — Екатерина Королева, школа № 3

Мальчики 13-16 лет:

• 1 место — Федор Титков, школа № 3

• 2 место — Захар Горьков, школа № 3

• 3 место — Артем Новоженцев, школа № 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.