Турция официально перестала торговать с Израилем
Турция официально подтвердила прекращение торговых отношений с Израилем
Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, сообщает РИА Новости.
Ранее о решении Анкары прекратить все торговые отношения с Израилем писало агентство Bloomberg.
9 апреля министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль.
Для снятия ограничений Израилю было предложено прекратить огонь в Секторе газа.