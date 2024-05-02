Турция официально перестала торговать с Израилем

сегодня в 23:11

Турция официально подтвердила прекращение торговых отношений с Израилем

Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, сообщает РИА Новости .

Ранее о решении Анкары прекратить все торговые отношения с Израилем писало агентство Bloomberg.

9 апреля министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль.

Для снятия ограничений Израилю было предложено прекратить огонь в Секторе газа.