В небе Украины увидели светящийся объект
В украинском небе наблюдали за движущимся ярким объектом
Фото - © В небе Украины увидели светящийся объект/RT
Во многих регионах Украины зафиксировали светящийся болид в ночном небе, пишет РИА Новости.
О движущемся на высоте объекте сообщали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов, — пишет агентство со ссылкой на местное издание «Страна».
По одной из версий, это могло быть второй степенью носителя SpaceX Falcon 9, который запустил на орбиту два спутника WorldView Legion.
Ранее в России было отмечено северное сияние в регионах, где обычно это явление редко происходит.