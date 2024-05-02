В небе Украины увидели светящийся объект

О движущемся на высоте объекте сообщали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов, — пишет агентство со ссылкой на местное издание «Страна».

По одной из версий, это могло быть второй степенью носителя SpaceX Falcon 9, который запустил на орбиту два спутника WorldView Legion.

Ранее в России было отмечено северное сияние в регионах, где обычно это явление редко происходит.