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Вертолеты применили для тушения сильного пожара на востоке Москвы

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) применяют для тушения серьезного пожара на заводе на улице Буракова в столице, сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС.

Задействовано два вертолета экстренных служб, забор воды происходит в Южном порту.

Мощный пожар на заводе по производству искусственного камня произошел вечером в четверг. Огонь охватил три этажа. Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м, частично обрушилась крыша.

Есть риск перехода пламени на соседние строения. На месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники.