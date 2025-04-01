Врач-педиатр МОЦОМД рассказал, почему вакцинация от пневмококка важна для ребенка

Пневмококковая инфекция — это серьезное заболевание, которое может вызвать целый ряд опасных осложнений у детей, включая пневмонию, менингит и сепсис. Вакцинация против пневмококка — это эффективный способ защитить ребенка от этих потенциально смертельных болезней. Именно поэтому врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — пояснила заведующая кабинетом врача-педиатра участкового — врач-педиатр Елена Ряскова.

Как работает вакцина: вакцинация от пневмококковой инфекции формирует иммунитет к наиболее распространенным и опасным серотипам пневмококка, которые вызывают большинство заболеваний у детей. Прививка стимулирует организм к выработке антител, которые распознают и уничтожают бактерии, предотвращая развитие болезни или значительно облегчая ее течение.

«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности. Вакцинация значительно снижает риск развития этих осложнений, защищая здоровье и благополучие вашего ребенка», — заключила доктор.

На сегодняшний день в во всех 3-х детских поликлиниках МОЦОМД есть в наличии вакцина «Превенар-13». График вакцинации от пневмококка обычно включает несколько доз, вводимых в течение первого года жизни ребенка, а также ревакцинацию в более старшем возрасте. Следование рекомендованному графику обеспечивает максимальную защиту от инфекции. Обсудите с вашим педиатром наилучший график вакцинации для вашего ребенка, учитывая его возраст и состояние здоровья. Помимо защиты вашего ребенка, вакцинация от пневмококка также способствует созданию коллективного иммунитета, защищая тех, кто не может быть привит, например, младенцев слишком маленького возраста или людей с ослабленной иммунной системой. Чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятность распространения инфекции и тем выше уровень защиты для всего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.