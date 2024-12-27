Врач-педиатр: если язык примерз к качелям, не используйте горячую воду

Лучший способ освободить язык — аккуратно согреть его: возьмите теплую воду, но не горячую, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Если ваш ребенок случайно лизнул металлические качели или другую холодную поверхность в сильный мороз, и его язык прилип, важно действовать быстро, но осторожно. Лучший способ освободить язык — аккуратно согреть его: возьмите теплую воду, но не горячую и медленно поливайте место прилипания. Это поможет растопить лед», — сказала Морозова.

Она добавила, что, если нет воды, можно использовать тряпку, смоченную теплой водой. Аккуратно прикладывайте ее к месту прикрепления языка.

«Прежде всего, постарайтесь не паниковать. Оцените, насколько сильно язык прилип к поверхности. Осмотрите область прикрепления на предмет повреждений, таких как порезы, покраснения или другие признаки травмы. Ни в коем случае не пытайтесь освободить язык резким движением. Это может привести к повреждению тканей, вызвать боль и усугубить ситуацию», — предупредила врач-педиатр.

Морозова отметила, что, если теплой воды под рукой нет, можно попробовать дышать на язык. Теплый воздух вашего дыхания постепенно согреет ледяную поверхность и поможет ослабить сцепление.

«Когда поверхность немного нагреется, попробуйте аккуратно расшатывать язык, не тянув его. Действуйте медленно и без усилий, чтобы избежать травм. Если в течение 5–10 минут язык не освобождается или ребенок испытывает сильный дискомфорт, обратитесь за медицинской помощью. Врач сможет безопасно освободить язык, не повредив его», — рассказала специалист.

Она уточнила, что после того, как язык освободился, стоит проверить его на наличие ран или разрывов. Если есть повреждения или ребенок чувствует сильную боль, обратитесь к врачу.

«Для уменьшения отека и дискомфорта можно прикладывать мягкий компресс с холодной водой, завернутый в пластиковый пакет. Объясните ребенку, почему не следует лизать металлические предметы на морозе, чтобы избежать повторения ситуации», — заключила врач.