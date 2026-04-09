Врач Павлова рассказала, сколько хранить вареные яйца

Врач общей практики Елена Павлова сообщила, что вареные яйца можно хранить в холодильнике до семи дней, сообщает «ФедералПресс» .

По словам специалиста, вареные яйца следует держать при температуре 0–4 °C не дольше семи дней. При комнатной температуре срок хранения сокращается до двух часов, а в жару — до одного часа.

«Вареные яйца нужно хранить в холодильнике (0–4 °C) до 7 дней, без холодильника (при комнатной температуре) не дольше 2 часов, если в помещении жарко – до 1 часа», — отметила эксперт.

Чтобы продлить свежесть, после варки яйца нужно быстро охладить, например под холодной водой. Хранить их лучше в закрытом контейнере или упаковке, чтобы продукт не впитывал посторонние запахи. В скорлупе яйца сохраняются дольше.

«Если вареные яйца с битой скорлупой, срок хранения у них меньше, потому что через трещины быстрее попадают бактерии. В холодильнике (0–4 °C) яйца с битой скорлупой можно хранить до 2–3 дней, а если не в холодильнике: не дольше 2 часов (в жару – до 1 часа)», — поясняет врач.

Павлова добавила, что при появлении неприятного запаха или слизи на белке продукт употреблять нельзя.

