Врач Панова объяснила рост заболеваемости психическими расстройствами в России

Психиатр Панова: люди не стали чаще болеть, они стали чаще лечиться

Рекордные показатели заболеваемости психическими расстройствами в России объясняются успехами современной психиатрии в выявлении заболеваний и возросшим доверием жителей к этой сфере медицины, сообщила РИАМО врач – психиатр-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Надежда Панова.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на открытые данные федерального Минздрава сообщил о том, что заболеваемость россиян психическими расстройствами достигла максимума за последние 10 лет. В целом психиатрический диагноз имеют порядка 4 млн россиян.

«Я бы посоветовала воспринимать рекордный показатель заболеваемости позитивно, поскольку это свидетельствует не о том, что люди стали больше болеть, а о том, что они перестали бояться и обращаются за профессиональной помощью», — сказала Панова.

Она отметила, что благодаря современным врачам психиатрия уверенно избавляется от ореола карательности, который она приобрела в советское время.

«Раньше психиатрия работала в основном с тяжелыми случаями — шизофренией, органическими, бредовыми расстройствами. Лечение таких пациентов происходило в стационаре устаревшими лекарствами, люди очень часто становились инвалидами. Сегодня российские психиатры работают не только с „большой психиатрией“, но и уверенно диагностируют и грамотно лечат заболевания из категории так называемой малой психиатрии, где состояние пациента балансирует на границе с нормой. Ранее огромное количество таких пациентов попросту не попадало в поле зрения специалистов, а сегодня они имеют возможность успешно лечиться, почти не меняя свой образ жизни», — пояснила Панова.

По словам эксперта, вместе с ростом профессионального уровня отечественных психиатров отмечается и повышение осведомленности населения о ментальных проблемах.

«Часть „вклада“ в возросшие цифры заболеваемости принадлежит и психпросвещению — современные психиатры считают своим долгом выходить на широкую аудиторию и рассказывать о ментальных проблемах, разрушать мифы, освобождать психиатрию и пациентов от стигмы. И этот тренд можно только приветствовать. Ведь, по оценкам некоторых исследователей, реальное количество россиян, нуждающихся в психиатрической помощи, может достигать 50 млн человек. А это значит, что еще многим и многим гражданам предстоит осознать необходимость своевременной диагностики и лечения», — заключила Панова.