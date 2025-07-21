Врач Овсянников рассказал, как ходьба снижает риск преждевременной смерти

Медицинский директор Clean Clinic Константин Овсянников сообщил, что каждые дополнительные 2 000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти на 8–11%. Он также рассказал, что популярная норма в 10 000 шагов возникла из маркетинговых соображений, но регулярная ходьба действительно приносит значительную пользу здоровью, сообщает Nord-News .

Медицинский директор Clean Clinic, врач-эндокринолог и профессор Константин Овсянников пояснил, что широко распространенная цель — проходить 10 000 шагов в день — появилась благодаря маркетинговой кампании японской компании Yamasa в 1960-х годах. Тогда был выпущен первый шагомер «манпо-кей», что переводится как «счетчик 10 000 шагов». Это число выбрали не из-за научных исследований, а из-за визуального сходства иероглифа с фигурой идущего человека.

Однако последующие исследования подтвердили, что регулярная ходьба действительно положительно влияет на здоровье. По словам Овсянникова, каждые дополнительные 2 000 шагов в день уменьшают риск преждевременной смерти на 8–11%. Кроме того, прохождение около 9 800 шагов в день связано с 50%-ным снижением риска деменции, а даже 3 800 шагов в день уменьшают вероятность когнитивных нарушений на 25%.

Эксперт отметил, что 10 000 шагов в день значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогают контролировать вес и уменьшают вероятность развития хронических болезней, таких как диабет 2-го типа и остеопороз. Ходьба также способствует улучшению обмена веществ.

Врач предупредил, что не всем подходит высокая физическая активность без подготовки. Людям с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы, нарушениями равновесия, мышечной слабостью, малоподвижным образом жизни, диабетом и нейропатией следует проконсультироваться с врачом перед увеличением нагрузки и постепенно повышать уровень активности.