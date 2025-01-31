Врач ответила, на какие заболевания указывают «мушки» в глазах

Врач-офтальмолог сети «Клиника Фомина» в Сочи Татьяна Честнова рассказала, симптомом каких заболеваний могут быть «мушки» в глазах, сообщает Газета.ru .

«Мушки» в глазах — плавающие помутнения — представляют собой маленькие полупрозрачные точки в зрительном поле. Они могут свидетельствовать о различных заболеваниях глаз, включая опухоли, отметила она.

Хотя «мушки» могут вызывать беспокойство, они обычно не мешают зрению. Однако в некоторых случаях их количество может увеличиваться до такой степени, что требуется медицинское вмешательство. Главные причины появления таких помутнений связаны с глазными заболеваниями. Наиболее распространенным является миопия (близорукость). Также возможны травмы и, в редких случаях, опухоли, поэтому паниковать не стоит, успокоила врач.

Прозрачные «мушки», которые движутся в такт движениям глаз, являются вполне безопасными и не должны вызывать тревогу. В глазах имеется стекловидное тело, которое обычно прозрачное. Однако со временем некоторые его волокна могут уплотняться, становясь менее прозрачными, что и объясняет появление подобных симптомов, объяснила Честнова.

По ее словам, пациенты иногда могут путать безобидные «мушки» со вспышками света, молниями перед глазами или нарушениями периферического зрения, когда часть поля зрения становится недоступной.

«Такие жалобы однозначно требуют незамедлительного осмотра врача, потому что могут быть признаками как мигрени, так и начинающейся отслойки сетчатки. А в этом вопросе время — очень ценный ресурс. И чем раньше будет проведено лечение — тем лучше эффект от него», — заключила врач.