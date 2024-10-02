Врач ответил, у каких людей может не прижиться зубной имплант

Имплант во рту должен выполнять роль корня зуба, но он далеко не всегда успешно приживается. О причинах и проблемах этого процесса рассказал главный врач, хирург-имплантолог сети семейных стоматологических клиник «ИЛАТАН» Зураб Бердзенадзе, сообщает «Секрет фирмы» .

Первая причина, из-за которой имплант может не прижиться, банальна — плохая гигиена. Не все люди до конца понимают, что импланты нужно чистить так же тщательно, как обычные зубы. При пренебрежении уходом за полостью рта появляются зубные отложения. Они попадают под десну, в итоге запуская острые воспалительные процессы.

«При наличии зубного налета достаточно быстро образуются патологические десневые карманы, которые, в свою очередь, приводят к периимплантиту и потере импланта, если ситуацию вовремя не исправить», — предупредил доктор.

Кроме того, на состояние имплантов влияют курение и использование некачественных материалов, аналоги и подделки. По словам Бердзенадзе, бывает так, что у курящих людей зубные импланты не приживаются.