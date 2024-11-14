Врач-оториноларинголог приступила к работе в поликлинике № 6 Воскресенской больницы

«Я врач-оториноларинголог! Оториноларинголог — одна из ключевых фигур в медицине. Именно к нему бегут пациенты, когда заболело горло, заложило нос или начало стрелять в ухо. Любая проблема органов дыхания и слуха — это то, с чем обращаться к врачу оториноларингологу не только можно, но и нужно!» — отметила Ирина Алексеевна.

Ирина Ложкина окончила ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России по специальности лечебное дело, ординатуру проходила в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского по специальности врач — оториноларинголог.

«Я с детства мечтала стать высококвалифицированным специалистом, помогать людям. Решение работать в первичном звене в Московской области обусловлено близостью к дому и семье. Я благодарна коллективу поликлиники № 6 за теплый прием. Коллеги всегда помогут, подскажут и поддержат», — сказала Ирина Алексеевна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.