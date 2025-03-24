Врач-ортодонт объяснила, почему для прикуса важно лечить молочные зубы

Кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт, лектор российского общества «Знание» Анастасия Коняева рассказала, почему возникает неправильный прикус и почему важно вовремя идти к ортодонту, сообщает «ФедералПресс» .

Многие люди затягивают или вовсе пренебрегают исправлением прикуса и задумываются об этом уже во взрослом возрасте, когда организму адаптироваться намного сложнее, отметила врач. Между тем проблемы можно предотвратить с раннего детского возраста.

По ее словам, к нарушениям прикуса может приводить короткая уздечка, длительное сосание сосок и бутылок, привычка грызть ногти, хронический насморк (ринит) и аденоиды, которые затрудняют дыхание и заставляют ребенка дышать ртом, что нефизиологично. Отсюда — «птичий профиль», «второй» подбородок и аденоидный тип лица.

Чтобы был красивый профиль и «скулы Джоли», важно с детства жевать твердую пищу, так как это заставляет мускулатуру рта работать, пояснила эксперт.

Ошибкой родителей является представление о том, что кариес в молочных зубах не нужно лечить и профилактировать, однако удаление зуба может привести к смещению остальных и испортить прикус на всю жизнь, предупредила ортодонт.

По ее словам, при выборе специалиста важно, чтобы он обращал внимание на все эти нюансы. При исправлении прикуса важно посетить смежных специалистов — лора, логопеда, невролога.

Коняева рассказала, что в ее практике самой возрастной пациенткой была женщина 55 лет, но лучше решать эту проблему раньше.