Врач опровергла миф о гастрите: диагноз нельзя ставить без биопсии

Диагноз «хронический гастрит» нельзя ставить только по внешнему виду слизистой во время гастроскопии — без биопсии он считается недостоверным, сообщила РИАМО гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Александра Метелина.

«Диагноз хронического гастрита нельзя ставить „на глаз“, только по картинке гастроскопии. Покраснение и воспаленная слизистая желудка в заключении часто становятся причиной лишних страхов, приема ненужных таблеток и строгих диет. Эндоскопия дает важную информацию о цвете слизистой, наличии отека, эрозий, складок, иногда даже выраженных признаках атрофии», — сказала Метелина.

Она добавила, что гастрит, особенно хронический, можно поставить только по результатам гистологии (биопсии).

«Если картина слабая, то есть врач видит просто покраснение, единичные эрозии, то это далеко не всегда хронический гастрит. В большинстве таких случаев (80–90%) речь идет о функциональной диспепсии, реакции на еду, синдроме раздраженного кишечника. В этом случае биопсия не покажет воспаления и атрофии, что опровергнет диагноз „гастрит“», — пояснила врач.

Метелина заключила, что в таком случае отпадет необходимость длительного лечения антибиотиками или препаратами для снижения кислотности в желудке.

