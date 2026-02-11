Врач опроверг мифы о вреде наушников для слуха

Использование одного наушника не может повредить слух. Споры об опасности этих устройств не утихают, рассказал РИАМО главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков.

В Сети ходили слухи, что использование только одного наушника может повредить слух. Поговаривают, что так одно ухо будет начать слышать хуже.

«Использование наушников на 70% от их максимальной громкости не нанесет никакого вреда, такая мощность чаще всего соответствует 65-75 дБ. В сравнении, музыка на рок-концертах по громкости соответствует 110-120 дБ, что равноценно максимальной громкости наушников. Прослушивание на допустимой безопасности громкости одним ухом никак не скажется на здоровье», — сказал Калмыков.

Кандидат медицинских наук добавил, что наиболее безопасными наушниками считаются накладные, так как они не вызывают закупорку наружного слухового прохода и не оказывают давления на барабанную перепонку.

